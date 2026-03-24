В Кувейте повреждены семь линий электропередачи: жители остались без света

Несколько районов Кувейта остались без электричества. Специалисты ведут работы для нормализации нарушенных процессов. Люди остались без света из-за падения обломков после перехвата. Они повредили семь линий электропередачи в стране. Так сообщила журналистам представитель министерства электроэнергетики, водных и возобновляемых ресурсов Фатыма аль-Хайят.