В Кувейте повреждены семь линий электропередачи: жители остались без света

Несколько районов Кувейта остались без электричества. Специалисты ведут работы для нормализации нарушенных процессов. Люди остались без света из-за падения обломков после перехвата. Они повредили семь линий электропередачи в стране. Так сообщила журналистам представитель министерства электроэнергетики, водных и возобновляемых ресурсов Фатыма аль-Хайят.
Она не уточнила, сколько жителей остались без электричества. Известно, что власти рассчитывают на скорейшее возобновление подачи света в дома.
«Семь линий электропередачи вышли из строя в ряде районов страны в результате повреждения во время падения обломков из-за работы сил ПВО», — прокомментировала Фатыма аль-Хайят.