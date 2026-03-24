«Одиноко бродил вдоль трассы»: сибиряки спасли крошечного медвежонка, потерявшего маму

Страшно представить, что ждало этого малыша, если бы его вовремя не нашли. В конце февраля 2026 года инспекторы службы по охране животного мира заметили на дороге в районе Братска одинокого медвежонка. Он бродил сам по себе, без мамы. Скорее всего, кто-то охотился на берлогу. Где сейчас медведица — неизвестно, но судьба ее, скорее всего, печальна. Может, малыш убежал, а может, у браконьеров рука на него не поднялась.
— Для своего возраста медвежонок оказался совсем маленьким. Его привезли в зоопарк на реабилитацию. Косолапый гость сразу забрался в теплую будку и уснул. И спал… целый месяц! За все время он только пару раз выходил на разведку и снова прятался. Работники зоопарка волновались не на шутку: подползали к будке, чтобы посчитать дыхание — у спящего медведя всего три вдоха в минуту, — рассказывают в Сибирском зоопарке, именно там сейчас живет животное.
Но на днях долгожданное чудо случилось. Медвежонок проснулся! Теперь он наконец-то начал выходить из укрытия. Теперь с ним все будет хорошо.