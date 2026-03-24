«Одиноко бродил вдоль трассы»: сибиряки спасли крошечного медвежонка, потерявшего маму

Страшно представить, что ждало этого малыша, если бы его вовремя не нашли. В конце февраля 2026 года инспекторы службы по охране животного мира заметили на дороге в районе Братска одинокого медвежонка. Он бродил сам по себе, без мамы. Скорее всего, кто-то охотился на берлогу. Где сейчас медведица — неизвестно, но судьба ее, скорее всего, печальна. Может, малыш убежал, а может, у браконьеров рука на него не поднялась.