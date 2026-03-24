Кардиолог рассказала, чем опасен храп

РИА Новости: храп может быть симптомом апноэ сна.

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Громкий храп, утренние головные боли, сухость во рту и выраженная дневная сонливость могут быть симптомами обструктивного апноэ сна — остановки дыхания во сне, сообщила РИА Новости кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова.

«Насторожить должны громкий храп, удушье или резкие всхрапывания, утренние головные боли, сухость во рту и выраженная дневная сонливость. Это похоже на обструктивное апноэ сна (остановки дыхания во сне), которое делает сон невосстановительным и связано с рисками для сердца и давления. Важно также не игнорировать дневные засыпания в неподходящих ситуациях, стойкое снижение настроения и выраженную тягу к сладкому», — рассказала Бонадыкова.

По ее словам, обращение к врачу также необходимо при утренних скачках давления, перебоях или выраженном сердцебиении, одышке и отеках.