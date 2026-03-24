Новосибирцам рассказали о судьбе Telegram после 1 апреля

Начало этому процессу было положено еще летом 2025 года, когда Роскомнадзор принял решение о замедлении голосовых вызовов в мессенджере. В ведомстве тогда объяснили это необходимостью противодействия мошенничеству и пресечения случаев вербовки граждан с использованием данных сервисов. К февралю 2026 года ограничения были усилены: пользователи по всей стране столкнулись с медленной загрузкой медиафайлов и задержками при отправке сообщений.
В Роскомнадзоре подтвердили, что речь идет о введении последовательных мер. В ведомстве также напомнили о неизменности позиции государства по отношению к иностранным интернет-сервисам. Власти открыты к сотрудничеству, но при условии соблюдения российского законодательства. В числе ключевых требований, которые одинаковы для всех ресурсов, назывались размещение серверов на территории России, обеспечение защиты персональных данных граждан, а также создание механизмов для противодействия мошенничеству, экстремизму и терроризму.
На фоне ухудшения работы мессенджера в информационном пространстве появились сообщения о его возможной полной блокировке. Telegram-канал Baza сообщил о том, что Telegram будет полностью заблокирован 1 апреля. Позже РБК, ссылаясь на собственные источники, подтвердил эту дату.
В ответ на запросы журналистов в Роскомнадзоре ответили, что не могут ничем дополнить ранее озвученную информацию о последовательных ограничениях. На данный момент функциональность мессенджера для многих пользователей существенно ограничена: наблюдаются проблемы с отправкой сообщений и файлов, не получается обновить приложение, не работает веб-версия.