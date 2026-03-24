Юбилейные «Игры боевых искусств ДФО» пройдут в Хабаровске

Хабаровск в десятый раз примет Дальневосточные игры боевых искусств (6+). Более трех тысяч спортсменов будут соревноваться по двадцати направлениям, среди которых: различные направления карате, джиу-джитсу, тхэквондо, муай-тай, айкидо и другие виды единоборств, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В очередной раз в Хабаровске соберутся юноши и девушки, избравшие непростой, но интересный и плодотворный путь изучения спортивных единоборств — школу характера, мужества и выносливости. Сегодня в мире непростая обстановка. Но обладателям этих качеств не страшен международный шторм, не страшны никакие препятствия. Мы можем быть уверены в будущем нашей страны, в том, что наше Отечество непобедимо», — сказал сопредседатель РСБИ, заместитель председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента РФ в ДФО, обладатель 7 дана киокусинкай Юрий Трутнев.
27 марта с 10:00 стартуют первые поединки. Торжественное открытие состоится в 16:15 в Краевом дворце единоборств, гала-финалы — 1 апреля в 19:00. Лучшие бойцы осенью представят ДФО на Всероссийских юношеских играх боевых искусств в Анапе.
Впервые в соревнованиях примет участие команда из ДНР по направлениям джиу-джитсу и всестилевое карате. В рамках церемонии открытия во второй раз пройдут показательные выступления «каратисток серебряного возраста» — представительницы старшего поколения осваивают боевое искусство в рамках проекта «Хабаровское долголетие». У многих из них уже есть пояса.
Помимо спортивной составляющей запланирована и обширная программа от Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», военно-патриотической организации «Тактик27».
Все желающие смогут испытать симуляторы FPV-дронов, научиться разбирать и собирать автомат Калашникова, освоить азы тактической медицины. Также можно будет попробовать себя в изготовлении маскировочных сетей, нашлемников и средств личной гигиены — все они будут направлены на передовую в зону специальной военной операции.
«Боевые искусства — это не просто спорт, это всестороннее формирование личности и гражданина. Нельзя, невозможно стать мастером без понимания таких важных вещей как уважение, смелость, дисциплина, любовь к Родине. Я рад, что в Год спорта, объявленный в 2026 году в Хабаровском крае губернатором Дмитрием Демешиным, на Игры приезжает команда из наших исторических территорий — из Донецкой Народной Республики. Уверен, что это в первый, но не в последний раз. Для спорта и товарищества расстояния значения не имеют», — отметил исполнительный директор Российского союза боевых искусств в Хабаровском крае, ветеран СВО, член генерального совета партии «Единая Россия» и депутат региональной законодательной думы Всеволод Мохирев.
Напомним, Игры боевых искусств Дальневосточного федерального округа проходят в Хабаровске с 2016 года и традиционно собирают несколько тысяч спортсменов со всего региона. Организаторы — Российский Союз Боевых Искусств, правительство Хабаровского края при поддержке Министерства спорта РФ.