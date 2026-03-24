Льготная ипотека для многодетных: в ОП предложили разрешить покупку вторичек по всей России

Льготную семейную ипотеку нужно распространить на покупку вторичного жилья для многодетных семей по всей России. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Предлагаю разрешить для многодетных льготную семейную ипотеку на вторичное жилье вне зависимости от города с учетом большой разницы цен между вторичным рынком и новостройками», — сказал замсекретаря ОП в интервью ТАСС.
Гриб уточнил, что это позволит многодетным семьям более эффективно использовать материнский капитал и ограниченные денежные ресурсы.
Ранее Минфин России внес изменения в порядок проверки участников программы льготной семейной ипотеки. Обновления вступили в силу с 1 февраля и затрагивают в том числе разведенные пары.
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать изменения в программе семейной ипотеки, включая возможность покупки квартир на вторичном рынке. На данный момент она преимущественно распространяется на новостройки.