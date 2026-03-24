Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье при снижении преступности выросло число краж на транспорте

Транспортная полиция подвела итоги за 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае в 2025 году зафиксирован рост числа краж на объектах транспорта. Об этом сообщается в отчете о деятельности Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте, который рассмотрел комитет Законодательного Собрания Приморского края по региональной политике и защите прав граждан. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По итогам отчетного периода общее количество зарегистрированных преступлений на транспорте снизилось на 11%. Вместе с тем число краж выросло на 71,4% — с 49 до 84 случаев.

В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков зарегистрировано 93 преступления, что на 6,1% меньше, чем годом ранее. При этом количество тяжких и особо тяжких составов увеличилось на 13,6%. Из незаконного оборота изъято более 25 килограммов наркотических средств.

Отмечен рост пассажиропотока. Железнодорожным транспортом перевезено почти семь миллионов человек, воздушным — более трех миллионов, морским — около 100 тысяч пассажиров.