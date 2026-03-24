«Комсомольский экспресс» летом отвезёт туристов на популярное озеро Амут

Туристов приглашают посетить одно из самых красивейших мест Хабаровского края — озеро Амут. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», двухдневные туры откроет летом Дальневосточная железная дорога, и первые путешественники смогут отправиться уже 12 июня.
Пакетный тур включает в себя проезд в плацкартном вагоне на поезде туда — обратно по маршруту «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре», трансфер и гида-экскурсовода, питание (1 завтрак, 1 обед и 1 ужин), а также экскурсии и входные билеты по программе.
Любители путешествий смогут посетить легендарный авиационный завод КнААЗ им. Ю. А. Гагарина, совершить обзорную экскурсию по Комсомольску-на-Амуре и посетить усадьбу Комсомольского заповедника. В Солнечном туристы обязательно остановятся около тополя Максимовича (его возраст — более 100 лет, а обхват ствола составляет более 5 метров) и побывают в Краеведческом музее.
Второй день будет посвящен выезду на хребет Мяо-Чан и экскурсии на озеро Амут.
Ознакомиться с полной программой тура и его датами можно на сайте РЖД.