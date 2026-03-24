В Хабаровске водитель Toyota сбил 12-летнюю девочку и скрылся

Сотрудники ГАИ устанавливают личность виновника и разыскивают машину.

В Хабаровске водитель Toyota Corolla Fielder сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Госавтоинспекция разыскивает виновника, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла 23 марта в Южном микрорайоне на улице Ворошилова. Черный автомобиль сбил ребёнка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила травмы, водитель не остановился и уехал.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают личность виновника и разыскивают машину. Они просят всех, кто видел произошедшее или располагает информацией о водителе, сообщить в Госавтоинспекцию Хабаровска по телефонам 59−59−00 и 59−59−06. Любая информация может помочь найти виновника и привлечь его к ответственности.