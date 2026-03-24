Цены на куличи в Новосибирске взлетели на 15%

Эксперты рынка полагают, что, несмотря на подорожание, ажиотажный спрос на куличи сохранится.

Источник: Freepik

Жители Новосибирска столкнулись с ростом цен на традиционные пасхальные куличи.

По данным мониторинга специалистов, так называемый «индекс кулича» в 2026 году увеличился примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной подорожания стал значительный рост стоимости ключевых ингредиентов.

Больше всего ударило по кошелькам производителей увеличение цен на сливочное масло (плюс 18−22%), яйца (плюс 15−20%) и декор: глазурь, орехи и цукаты подорожали на 20−30%.

Также в общую стоимость изделий заложены возросшие расходы на муку (плюс 10−12%), сахар (плюс 8−10%), а также затраты на логистику и упаковку.

В розничных сетях города уже стартовали пасхальные продажи.

Ценовой диапазон сегодня широк: фабричные куличи весом 500−700 граммов предлагают приобрести по цене от 350 до 650 рублей. Продукция местных пекарен оценивается дороже — от 500 до 900 рублей за аналогичный вес.

В премиум-сегменте цены на авторские изделия стартуют от 1000 и достигают 2500 рублей.

Эксперты рынка полагают, что, несмотря на подорожание, ажиотажный спрос на куличи сохранится.