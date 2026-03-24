Стало известно, кого Трамп хочет видеть на посту лидера Ирана: что говорят в Белом доме

Американская сторона выдвинула на рассмотрение одного из возможных кандидатов на пост Верховного лидера Ирана. В Белом доме считают, что на эту роль мог бы подойти председатель парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом рассказали американские чиновники в диалоге с изданием Politico.