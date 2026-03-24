Стало известно, кого Трамп хочет видеть на посту лидера Ирана: что говорят в Белом доме

Politico узнало, кого рассматривают США в качестве лидера Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Американская сторона выдвинула на рассмотрение одного из возможных кандидатов на пост Верховного лидера Ирана. В Белом доме считают, что на эту роль мог бы подойти председатель парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом рассказали американские чиновники в диалоге с изданием Politico.

Отмечается, что Вашингтон счел спикера иранского парламента подходящим партнером. Чиновники утверждают, что он способен вести переговоры с властями США. При этом Белый дом рассматривает и других кандидатов, пишет издание.

«Нам нужно их проверить, и мы не можем торопиться», — поделился один из чиновников.

Президент США Дональд Трамп считает, что никто не хочет становиться Верховным лидером Ирана. Он заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном. Однако говорить, по его мнению, не с кем.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше