Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Изъятие животных в Новосибирской области могут завершить в ближайшее время

Уже восемнадцать дней подряд на территории Новосибирской области не выявляют новых случаев заболевания животных пастереллезом. Об этом 23 марта сообщил губернатор Андрей Травников в своём MAX-канале.

Источник: Freepik

По его словам, самые сложные и болезненные мероприятия — изъятие потенциально зараженного поголовья — уже завершены в большинстве населенных пунктов. В настоящее время такие работы ведутся только в селе Козиха Ордынского района.

Параллельно с этим продолжается оказание поддержки пострадавшим сельским семьям. Разработанные меры компенсации активно востребованы населением. Напомним, что на данный момент выплаты получили уже почти 200 семей, а общая сумма перечисленных составила порядка 61 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что руководитель Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства, доктор биологических наук Сергей Магер, поддержал жёсткие меры, которые власти Новосибирской области предприняли для борьбы с распространением пастереллёза.