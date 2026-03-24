В Приморье ликвидирован пожар, с которым боролись четверо суток

С начала года на землях ЛОМ «Ясное» зафиксировали 21 пожар общей площадью 14 492 гектара.

Источник: Аргументы и факты

Крупный природный пожар на юге Приморья потушен: огонь несколько суток горел на территории лечебно‑оздоровительной местности «Ясное» в Хасанском округе, выжег более 8 тысяч гектаров. Четыре дня боролись с огнём пожарные.

По данным Telegram‑канала «Министерство ГОЧС Приморья», с начала года на этой особо охраняемой природной территории из‑за поджогов зафиксирован 21 пожар общей площадью 14 492 гектара.

В министерстве напоминают, что в Бамбурово и Краскино Хасанского округа в этом сезоне уже ликвидировали еще пять возгораний.

Сейчас пожароопасный сезон объявлен во всех округах Приморского края, поэтому жителей просят сразу сообщать о замеченном огне по номеру 112 или на круглосуточную бесплатную линию лесной охраны 8‑800‑100‑94‑00.