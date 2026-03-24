Омский «Авангард» начинает серию ⅛ финала Кубка Гагарина против «Нефтехимика»

Во вторник, 24 марта, омский «Авангард» проведёт первый матч серии ⅛ финала Кубка Гагарина-2026. Соперником команды Ги Буше за место в следующем раунде станет нижнекамский «Нефтехимик».
В рамках КХЛ команды встречались трижды. В 2011 (4−3) и 2016 (4−0) годах сильнее были «ястребы», в 2010 году «сухую» победу в серии одержал «Нефтехимик» — 3−0. В рамках регулярного чемпионата этого года сезонную серию выиграл «Авангард» — 3−1 (2:1, 5:6, 3:0, 4:3 ОТ).
«Авангард» по итогам регулярного чемпионата КХЛ набрал 99 очков и занял 2-е место в Восточной конференции. «Нефтехимик» финишировал 7-м с 71 очком.
Начало матча — в 19:30 по омскому времени (16:30 МСК). Увидеть первую игру серии можно будет в эфире омского «12 канала», начало трансляции в 19:15. Из всероссийских кабельных телеканалов встреча будет транслироваться в прямом эфире на канале «КХЛ ТВ», начало в то же время. Канал «KHL Prime» покажет игру в записи в ночь на 25 марта, начало в 3:40 по Омску. Кроме того, трансляции всех игр текущего чемпионата КХЛ можно посмотреть на «КиноПоиске» при наличии подписки «Яндекс Плюс».