Миллионы рублей и тысячи долларов получили мошенники через 16-летнего владивостокца и 20-летнюю москвичку

На данный момент правоохранительным органам удалось задержать участницу преступной схемы, которая непосредственно совершила кражу из сейфа. Воровкой оказалась 20-летняя девушка, прибывшая во Владивосток из Москвы по заданию своего «куратора». Девушку убедили совершить преступление, прибегнув к подобным манипуляциям: звонок мошенника под благовидным предлогом, код из SMS, заявление о взломе аккаунта на «Госуслугах» и странное задание от «куратора», выполнение которого необходимо для исправления несуществующей на самом деле затруднительной ситуации, в которую якобы попала девушка, попавшись на уловку мошенников. Этим заданием было прибытие Владивосток и взлом сейфа в квартире по указанному адресу.