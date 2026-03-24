Миллионы рублей и тысячи долларов получили мошенники через 16-летнего владивостокца и 20-летнюю москвичку

Затем злоумышленники, руководствуясь полученной от подростков информацией, проникают в квартиры и совершают кражи. Недавно по такой схеме обчистили квартиру в центре Владивостока, подробности — в материале ИА DEITA.RU.
Целью мошенников стала квартира на улице Набережной. Преступники вышли на 16-летнего сына хозяина квартиры, соучастник позвонил подростку под видом сотрудника службы доставки. Мужчина сообщил о прибывшей посылке и предложил юноше выбрать удобный пункт выдачи. Так у подростка выманили код, затем прислали ему SMS с уведомлением о предполагаемом взломе аккаунта на «Госуслугах» и номерами «службы технической поддержки».
Через «техподдержку» школьника перевели на связь со «специалистом». В переписке мошенник заявил юноше, что на его имя якобы оформлена доверенность обманным путём, и документ надо аннулировать, чтобы избежать нежелательных последствий. Юношу убедили, что для процедуры в квартиру должен прийти «сотрудник ФСБ», причём в это время никого не должно быть дома, и знать о проводимой операции никто из членов семьи не должен.
Подростку было велено оставить ключ в оговоренном месте в назначенный час и покинуть квартиру. Однако во время отсутствия в квартире парень по телефону поддерживал связь с «куратором». «Секретная операция» заняла 2,5 часа, затем юноше разрешили вернуться домой.
В квартире школьник почувствовал запах гари, но «куратор» велел ему провести в квартире влажную уборку. Когда родители вернулись домой, мать обнаружила кражу из сейфа, из которого вырезали заднюю стенку. Расположение сейфа подросток продемонстрировал мошенникам по видеосвязи, но кода он не знал. Семья поняла, что сын-подросток стал жертвой злоумышленников, и 55-летний отец обратился с заявлением о противозаконных действиях в городской отдел полиции № 4.
По информации УМВД по Приморскому краю, из сейфа пропали денежные средства в размере 6 миллионов рублей и 95 тысяч долларов.
На данный момент правоохранительным органам удалось задержать участницу преступной схемы, которая непосредственно совершила кражу из сейфа. Воровкой оказалась 20-летняя девушка, прибывшая во Владивосток из Москвы по заданию своего «куратора». Девушку убедили совершить преступление, прибегнув к подобным манипуляциям: звонок мошенника под благовидным предлогом, код из SMS, заявление о взломе аккаунта на «Госуслугах» и странное задание от «куратора», выполнение которого необходимо для исправления несуществующей на самом деле затруднительной ситуации, в которую якобы попала девушка, попавшись на уловку мошенников. Этим заданием было прибытие Владивосток и взлом сейфа в квартире по указанному адресу.
Деньги москвичка перевела на подконтрольные мошенникам банковские счета.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ — кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере. Фигурантка арестована, силовики устанавливают личности остальных участников криминальной схемы.