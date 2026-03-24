Как вести себя на дороге с хамом за рулём

Встретить агрессивного водителя на дороге РФ можно каждый день. Автоэксперт Владимир Бахарев рассказал, как избежать конфликта.
Если в потоке появился агрессивный водитель — подрезает, прижимает или резко обгоняет — не стоит отвечать тем же. Лучше держаться от него подальше и не вступать в конфликт. Именно провокации и ищет такой водитель, поэтому любая реакция играет ему на руку.
По словам Бахарева, причины агрессии могут быть разными — от плохого настроения до психических проблем. Часто люди срывают накопившийся стресс именно за рулём.
Встретив «дорожного хама», безопаснее всего увеличить дистанцию до машины впереди, не пытаться резко свернуть в сторону и не набирать скорость. Такое поведение снижает риск столкновения и не разжигает конфликт.
Главное правило — не поддаваться на провокации и просто убраться с пути агрессора, передает news.ru.