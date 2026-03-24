В Магадане завершают благоустройство главной площади

В Магадане масштабные работы по обновлению городской площади вышли на финишную прямую. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Благоустройство территории планируют полностью завершить к осени 2026 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ, сообщает пресс-служба мэрии города.
На сегодняшний день общая готовность объекта превышает 70%. Строители уже выполнили основной объем технических работ: проложили ливневую канализацию, смонтировали систему освещения и уложили современное покрытие из гранитных плит и асфальтобетона. Для юных жителей города на площади уже установлены новые игровые комплексы.
Сейчас основные силы рабочих сосредоточены на возведении тематических павильонов «Портал» и «Палуба», где монтируют деревянные конструкции. Параллельно в административном блоке ведется облицовка фасадов, монтаж подвесных потолков и установка сантехники. Ход работ находится на личном контроле губернатора Магаданской области Сергея Носова.
Местные жители с воодушевлением следят за переменами. «Мы с детьми очень ждем открытия, — признается жительница города Татьяна Кравченко. — Раньше ребятам приходилось играть на старом, потрескавшемся асфальте, а теперь здесь будет по-настоящему уютно и красиво. Особенно ждем пешеходный мост, чтобы удобнее было добираться до игровых зон».
