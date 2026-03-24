Катастрофическую проблему с кадрами признали в полиции Приморья

Острее всего дефицит бьет по патрульно-постовой службе Владивостока: полк ППС недоукомплектован на 60,2%. Полковник Попов признал прямо — найти патрульного на улице краевой столицы теперь почти невозможно. В уголовном розыске не хватает каждого третьего сотрудника, среди участковых — каждого четвертого. В отделах Артема, Находки и Большого Камня дыры достигают 40−50%. Транспортная полиция за год провалилась с 25% до 41% некомплекта, пишет PrimaMedia.