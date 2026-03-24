Катастрофическую проблему с кадрами признали в полиции Приморья

«Люди работают на износ, что неизбежно сказывается на качестве», — заявил замначальника УМВД, полковник Алексей Попов.
Острее всего дефицит бьет по патрульно-постовой службе Владивостока: полк ППС недоукомплектован на 60,2%. Полковник Попов признал прямо — найти патрульного на улице краевой столицы теперь почти невозможно. В уголовном розыске не хватает каждого третьего сотрудника, среди участковых — каждого четвертого. В отделах Артема, Находки и Большого Камня дыры достигают 40−50%. Транспортная полиция за год провалилась с 25% до 41% некомплекта, пишет PrimaMedia.
Причины очевидны: жилье во Владивостоке — одно из самых дорогих в стране, а сержант ППС получает 30−35 тысяч рублей в месяц. Молодой оперуполномоченный — около 50 тысяч. Конкурировать с рынком труда при таких условиях невозможно.
Полиция предлагает ввести единовременные выплаты до 1 млн рублей молодым сотрудникам — как уже сделали в Татарстане, Пермском крае и еще 49 регионах страны. Депутаты ЗС посочувствовали, но денег не пообещали: бюджет трещит по швам, федеральный центр на аналогичные обращения годами отвечал отказом. В качестве компромисса парламентарии готовы обсудить включение полицейских в программу арендного жилья.
Ранее сообщалось о том, что во Владивостоке задержали москвичку, которая похитила огромную сумму из сейфа. В своей схеме она использовала подростка.