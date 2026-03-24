Количество поддельных купюр снижается третий год подряд в Новосибирской области

В Новосибирской области третий год подряд выявляют меньше поддельных банкнот. Так, в 2025-м было обнаружено 52 фальшивые купюры, в 2024-м — 56, а в 2023-м — 67. Вместе с этим снизилась и сумма ущерба: с 225 тысяч в 2023 году до 159 тысяч в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.