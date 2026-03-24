В ГД рассказали о новых правилах оказания медпомощи в аэропортах

«Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Согласном им, на территории каждой аэрогавани будет создан фельдшерский здравпункт, предназначенный для оказания первичной медико-санитарной и скорой помощи, включая специализированную. Его создание возлагается на оператора аэропорта, то есть на того, кто им владеет», — сказал депутат.
Нововведения предусматривают четыре должности в штате здравпункта: заведующего, фельдшера, медсестры (или медбрата) и санитара. «Минздрав рекомендует размещать здравпункты в зонах обслуживания воздушных перевозок пассажиров в здании аэровокзала, а его сотрудники должны быть на связи с дежурными бригадами скорой помощи и другими службами безопасности аэропорта», — добавил Леонов.
Он также указал, что при наличии нескольких нескольких отдельно стоящих терминалов здравпункт должен быть в каждом. «Также в нем рекомендуется предусмотреть наличие процедурного кабинета, помещения для ожидания, комнаты отдыха медработников и кабинета заведующего. Подразумевается, что здравпункт будет оснащен системой мониторинга глюкозы, аппаратом для измерения артериального давления, аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором и другими медицинскими изделиями», — отметил парламентарий.