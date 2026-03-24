Предприниматели на оптовой базе в Хабаровске торговали мясом без ветеринарной проверки

По результатам контрольно-надзорного мероприятия в отношении предпринимателей были составлены административные протоколы. Рассмотрев материалы дела, Россельхознадзор постановил признать Довидова С. Ш., Гаймалтдинова А. А. виновными в совершении правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 и ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ, и Самиева С. С. — по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ с наложением штрафов каждому.