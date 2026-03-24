Предприниматели на оптовой базе в Хабаровске торговали мясом без ветеринарной проверки

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора вынесено постановление о привлечении трёх индивидуальных предпринимателей, реализующих мясную продукцию в Хабаровске, к административной ответственности за нарушения обязательных требований в области ветеринарии, сообщает пресс-служба ведомства.
«В Хабаровском крае Россельхознадзор привлек к ответственности трёх предпринимателей за реализацию мясной продукции с нарушением законодательства», — говорится в сообщении.
По информации, полученной от управления ветеринарии Правительства Хабаровского края, предприниматели Довидов С. Ш., Гаймалтдинов А. А. и Самиев С. С. в торговых точках, расположенных на территории ООО «Многорядов» (Хабаровск), продавали охлажденную говядину, говяжьи субпродукты и баранину без ветеринарного клеймения и ветеринарно-санитарной экспертизы.
Информация была подтверждена в ходе выездного обследования, проведенного Службой. Кроме этого, были установлены нарушения хранения животноводческой продукции. Так, в холодильниках, установленных в торговых точках, отсутствуют приборы учета температурного режима.
Также в ходе анализа сведений в компоненте «Меркурий» надзорным ведомством зафиксировано отсутствие на продукцию ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность.
Законом «О ветеринарии» запрещаются реализация и использование для пищевых целей животноводческой продукции, не подвергнутой в установленном порядке ветеринарно-санитарной экспертиз, а также без ветеринарных сопроводительных документов, позволяющих идентифицировать сырье животного происхождения и обеспечить его прослеживаемость.
По результатам контрольно-надзорного мероприятия в отношении предпринимателей были составлены административные протоколы. Рассмотрев материалы дела, Россельхознадзор постановил признать Довидова С. Ш., Гаймалтдинова А. А. виновными в совершении правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 и ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ, и Самиева С. С. — по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ с наложением штрафов каждому.
