Небензя: РФ привержена переговорному решению по Украине

Российская Федерация однозначно привержена переговорному решению в конфликте на Украине, заявил постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
Он уточнил, что речь идёт о приверженности переговорному решению и достижению целей специальной военной операции дипломатическими методами.
«Президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами», — сказал он.
Комментарий прозвучал в ходе заседания СБ ООН.
Небензя отметил, что украинская сторона не готова к дипломатическому урегулированию, в связи с этим её придётся столкнуться с «новыми условиями урегулирования».
По его словам, киевские власти не заинтересованы в мирных переговорах.
«Становится всё более очевидно, что нынешние украинские власти не заинтересованы ни в мирных переговорах, ни даже в элементарных гуманитарных шагах, которые могли бы облегчить страдания людей», — заявил Небензя.
Он рассказал, что процесс мобилизации на Украине превратился в настоящую «охоту на людей».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация надеется, что трёхсторонние переговоры по Украине будут продолжены в ближайшей перспективе, а возникшая пауза окажется временной.