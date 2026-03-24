Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: РФ привержена переговорному решению по Украине

Российская сторона однозначно привержена переговорному решению в конфликте на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Источник: Аргументы и факты

Российская Федерация однозначно привержена переговорному решению в конфликте на Украине, заявил постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Он уточнил, что речь идёт о приверженности переговорному решению и достижению целей специальной военной операции дипломатическими методами.

«Президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами», — сказал он.

Комментарий прозвучал в ходе заседания СБ ООН.

Небензя отметил, что украинская сторона не готова к дипломатическому урегулированию, в связи с этим её придётся столкнуться с «новыми условиями урегулирования».

По его словам, киевские власти не заинтересованы в мирных переговорах.

«Становится всё более очевидно, что нынешние украинские власти не заинтересованы ни в мирных переговорах, ни даже в элементарных гуманитарных шагах, которые могли бы облегчить страдания людей», — заявил Небензя.

Он рассказал, что процесс мобилизации на Украине превратился в настоящую «охоту на людей».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация надеется, что трёхсторонние переговоры по Украине будут продолжены в ближайшей перспективе, а возникшая пауза окажется временной.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше