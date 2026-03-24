За отсутствие ОСАГО хабаровчан будут штрафовать раз в сутки

Если водитель, не имеющий полиса автогражданской ответственности, несколько раз за день будет зафиксирован дорожными камерами, штраф придет только за первое выявление. Таким образом до истечения суток возможно оформить ОСАГО и перестать быть нарушителем. Если же водитель этого не сделает, то каждые сутки будет получать штраф в размере 800 рублей до тех пор, пока не оформит полис.