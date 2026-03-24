За отсутствие ОСАГО хабаровчан будут штрафовать раз в сутки

За отсутствие полиса ОСАГО россияне будут получать один штраф в 24 часа, закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Rg.ru.
Если водитель, не имеющий полиса автогражданской ответственности, несколько раз за день будет зафиксирован дорожными камерами, штраф придет только за первое выявление. Таким образом до истечения суток возможно оформить ОСАГО и перестать быть нарушителем. Если же водитель этого не сделает, то каждые сутки будет получать штраф в размере 800 рублей до тех пор, пока не оформит полис.
Ранее положения Кодекса об административных правонарушениях позволяли выписывать штраф за каждое зафиксированное нарушение.
Закон вступает в силу с момента официального опубликования.
