КНДР исключила слово «социалистическая» из названия Конституции

Северная Корея исключила слово «социалистическая» из названия своей Конституции и внесла в нее изменения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Председатель Верховного народного собрания КНДР Чо Ён Вон выступил с докладом. Он отметил, что внесение поправок в Конституцию является важным шагом в юридическом обеспечении «победоносного продвижения» социалистического строительства.
Законопроект предусматривает переименование «Социалистической Конституции Корейской Народно-Демократической Республики» в «Конституцию Корейской Народно-Демократической Республики».
Ранее KP.RU сообщал, что на последней сессии Верховного Народного Собрания Ким Чен Ын был переизбран председателем государственных дел КНДР. Его кандидатура была поддержана единогласно. С 2011 года он возглавляет страну и является руководителем Трудовой партии.