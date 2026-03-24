КНДР исключила слово «социалистическая» из названия Конституции

В Северной Кореи внесены изменения в Конституцию в ходе реформ.

Источник: Комсомольская правда

Северная Корея исключила слово «социалистическая» из названия своей Конституции и внесла в нее изменения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Председатель Верховного народного собрания КНДР Чо Ён Вон выступил с докладом. Он отметил, что внесение поправок в Конституцию является важным шагом в юридическом обеспечении «победоносного продвижения» социалистического строительства.

Законопроект предусматривает переименование «Социалистической Конституции Корейской Народно-Демократической Республики» в «Конституцию Корейской Народно-Демократической Республики».

Ранее KP.RU сообщал, что на последней сессии Верховного Народного Собрания Ким Чен Ын был переизбран председателем государственных дел КНДР. Его кандидатура была поддержана единогласно. С 2011 года он возглавляет страну и является руководителем Трудовой партии.

