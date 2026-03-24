КНДР исключила слово «социалистическая» из названия Конституции

Ранее KP.RU сообщал, что на последней сессии Верховного Народного Собрания Ким Чен Ын был переизбран председателем государственных дел КНДР. Его кандидатура была поддержана единогласно. С 2011 года он возглавляет страну и является руководителем Трудовой партии.