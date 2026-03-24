Авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров в Красноярске

По инициативе Красноярской транспортной прокуратуры авиакомпания «Якутия» привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров.

Установлено, что при задержке более чем на 13 часов вылета в Якутск самолета, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Красноярск, пассажиры не были размещены для отдыха в гостиницу.

По части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований) авиакомпанию «Якутия» наказали штрафом в размере 30 тыс. рублей. Также сообщается, что на основании представления прокуратуры авиаперевозчиком были приняты организационные меры к недопущению нарушения прав пассажиров в дальнейшей деятельности.

