Умер депутат Государственной Думы от Красноярского края Юрий Швыткин

В возрасте 60 лет скоропостижно ушел из жизни депутат Государственной Думы Юрий Швыткин.

Источник: "Российская газета"

О смерти Юрия Николаевича сообщил утром 24 марта губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Юрий Швыткин — офицер, участник боевых действий, трижды кавалер ордена Мужества, имеющий и другие государственные награды.

Юрий Николаевич служил в Специальном отряде быстрого реагирования (СОБР) управления по борьбе с организованной преступностью Красноярского края, возглавлял ОМОН Красноярского края. Представлял интересы жителей региона сначала в краевом парламенте, затем в Госдуме.

Уже работая депутатом Государственной Думы, Юрий Николаевич добровольцем отправился в зону специальной военной операции, продолжал помогать российским бойцам и их семьям.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича», — написал губернатор Котюков.