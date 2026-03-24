ТАСС: мошенники начали использовать схему с доставкой письма от Минтруда

По его словам, потенциальной жертве звонит псевдосотрудник «Почты России» и сообщает, что на имя человека оформлена курьерская доставка письма от Минтруда России. Затем мошенник уточняет удобную дату доставки и номер телефона, по которому курьер может связаться с получателем. После утверждения всех данных на номер телефона жертвы приходит СМС-код. Злоумышленник требует продиктовать цифры якобы для подтверждения трек-номера и завершения оформления доставки. На самом же деле таким образом аферисты получают доступ к данным и могут похитить средства со счетов.