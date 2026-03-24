«Теперь занимаем очередь»: Гагарина купила сыну машину за семь миллионов рублей

На днях Полина Гагарина пожаловалась, что певцы не зарабатывают на концертах, а только портят себе здоровье. По ее словам, артисты зачастую тратят больше, чем зарабатывают, несмотря на распространенное мнение о высоких доходах. Она отметила, что значительные ресурсы уходят на организацию концертов, а также страдает здоровье — из-за подготовки и выступлений повышенная нагрузка приходится на суставы и связки.