«Теперь занимаем очередь»: Гагарина купила сыну машину за семь миллионов рублей

Певица Полина Гагарина показала люксовый автомобиль сына Андрея за почти семь миллионов рублей. Кадры она разместила на своей странице в социальной сети.
Артистка опубликовала фото, на которых запечатлен премиальный кроссовер Exceed серебристого оттенка. Его стоимость оценивается в 6,7 миллиона рублей. При этом за рулем находился ее 18-летний наследник.
— Сын получил права! Теперь возит маму, сестру и бабушку. Так что все мы теперь занимаем очередь, когда Андрюха может покатать, — написала Гагарина.
На днях Полина Гагарина пожаловалась, что певцы не зарабатывают на концертах, а только портят себе здоровье. По ее словам, артисты зачастую тратят больше, чем зарабатывают, несмотря на распространенное мнение о высоких доходах. Она отметила, что значительные ресурсы уходят на организацию концертов, а также страдает здоровье — из-за подготовки и выступлений повышенная нагрузка приходится на суставы и связки.
До этого певица, которая в начале февраля провела отпуск на Мальдивах, пожаловалась в личном блоге на плохое самочувствие. По ее словам, она чувствует, будто находится в теле 80-летней женщины.