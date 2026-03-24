В Хабаровском крае выбирают будущее: продолжается сбор идей по благоустройству территорий

В Хабаровском крае продолжается подготовка к Всероссийскому голосованию по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Каждый житель края может внести вклад в преображение сквера, парка или любой другой общественной территории. Предложить общественное пространство, нуждающееся в обновлении, может любой желающий старше 14 лет до 26 марта включительно. Для этого необходимо авторизоваться на платформе обратной связи “Госуслуги. Решаем вместе” (6+) и добавить свое предложение с названием объекта и описанием идеи, — рассказали в министерстве ЖКХ края.
Каждое поступившее предложение пройдет процедуру предварительной проверки. Инициативы, получившие одобрение, будут включены во Всероссийское онлайн-голосование. Именно выбор жителей станет решающим: территории, набравшие наибольшее количество голосов, получат финансирование и будут благоустроены в 2027 году.
Стоит отметить, что работа по улучшению городской среды в регионе идет непрерывно. Так, одним из примеров успешного благоустройства стала общественная зона «Спортивная арена», открывшаяся в городе Советская Гавань в прошлом году. Территория оборудована современным спортивным оборудованием и системой видеонаблюдения, адаптирована для занятий спортом маломобильных групп населения.
Также в поселке Вознесенское Амурского района жители теперь отдыхают в обновленном и комфортном сквере в районе улицы Шерова. Здесь проложены пешеходные дорожки, уложена брусчатка, установлены новые парковые фонари и лавочки.
«Мы искренне благодарны президенту Владимиру Владимировичу Путину за внимание к развитию нашего края. Благодаря национальному проекту “Инфраструктура для жизни” мы видим реальные изменения: появляются новые, современные и безопасные пространства, где комфортно проводить время всей семьей. Нацпроекты каждый год вносят в нашу жизнь что-то новое. Это и нам хорошо, и детям, и молодежи», — поделилась мнением жительница Амурского района.
Кроме того, в 2026 году в Хабаровском крае благоустроят еще 57 территорий. Работы начнутся с наступлением положительных температур.