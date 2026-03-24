Выполняются первые обращения губернатору Хабаровского края

В краевой столице начали оперативно отрабатывать обращения, поступившие на прямую линию губернатора Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Одним из первых сигналов стало сообщение о нарушении графика движения трамвая № 5, следующего по маршруту «ЖД вокзал — поселок Кирова». Горожане пожаловались, что самый ранний вагон зачастую не выходит на линию, из-за чего хабаровчане опаздывают на работу.
Управление промышленности, транспорта и связи администрации города провело тщательную проверку по данному факту. Однако, согласно данным навигационной системы, нарушений в работе депо выявлено не было: все вагоны отправляются в рейсы строго по расписанию. Как пояснили специалисты управления, реальная причина задержек в большинстве случаев кроется в дорожной обстановке.
Проблема заключается в том, что значительная часть путей на этом маршруте проходит через проезжую часть. Водители легковых автомобилей зачастую выезжают на рельсы, создавая помехи для движения электротранспорта. Поскольку трамвайная сеть является замкнутой, даже кратковременная остановка одного вагона из-за затора неизбежно влечет за собой сбой в графике всей линии. Автомобилистов убедительно просят быть внимательнее и не блокировать движение общественного транспорта.
При этом городские власти продолжают работу над обновлением подвижного состава. Для создания более комфортных условий для пассажиров в текущем году планируется приобретение еще одного нового трамвайного вагона.
