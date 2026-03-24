Выполняются первые обращения губернатору Хабаровского края

Проблема заключается в том, что значительная часть путей на этом маршруте проходит через проезжую часть. Водители легковых автомобилей зачастую выезжают на рельсы, создавая помехи для движения электротранспорта. Поскольку трамвайная сеть является замкнутой, даже кратковременная остановка одного вагона из-за затора неизбежно влечет за собой сбой в графике всей линии. Автомобилистов убедительно просят быть внимательнее и не блокировать движение общественного транспорта.