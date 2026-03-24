Нацпроект подарит вторую жизнь стадиону в Солнечном округе Хабаровского края

Работы по реконструкции стартуют в ближайшее время.

Источник: Хабаровский край сегодня

Заброшенный стадион в Солнечном скоро вновь станет местом притяжения местных жителей. Как сообщает ИА «Хабаровский край», на территории средней школы № 2 появится многофункциональное пространство, благоустройство которого будет выполнено в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Многофункциональное пространство объединит в себе спортивные, образовательные и досуговые зоны.

Проектом предусмотрены волейбольная и баскетбольная площадки, а также площадки для бадминтона, сдачи ГТО для взрослых и детей. Кроме того, здесь поставят хоккейную коробку, а любители футбола получат в свое распоряжение целое футбольное поле.

Не забудут и о самых маленьких жителях Солнечного. Для них установят сразу две современные игровые зоны. Для родителей предусмотрена зона тихого отдыха с уличной мебелью и уютным освещением.

— Такие пространства — как «точки роста»: они не только улучшают инфраструктуру, но и заряжают людей позитивом, надеждой и чувством, что их жизнь становится лучше. А это — самое главное, — подчеркнули в администрации Солнечного округа.

В муниципалитете также добавили, что контракт с подрядчиком уже подписан, и реализация проекта начнется в апреле.

В первую очередь будут выполнены подготовительные работы: выполнят демонтаж старых конструкций, снесут аварийные деревья и установят систему видеонаблюдения.