Ким Чен Ын назвал правильным отказ КНДР от ядерного сдерживания

Развитие ядерных сил сдерживания стало правильным выбором для КНДР. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын на заседании Верховного народного собрания.
«Враждебные силы проповедовали отказ от ядерного оружия, но сегодняшняя реальность ясно демонстрирует законность стратегического выбора нашей страны, мудрость решения отвергнуть сладкие речи врагов и навсегда закрепить обладание ядерным оружием», — сказал глава КНДР.
Ким Чен Ын добавил, что Северная Корея осознала неизменную природу империалистических сил, стремящихся к гегемонии, и обеспечила реальную возможность противостоять угрозам. По его словам, создание ядерного щита способствует развитию всех сфер страны.
Ранее KP.RU сообщал, что власти КНДР представили новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20». Представители правительства отметили, что она является самой мощной моделью ядерного вооружения в арсенале страны.