Politico назвало поддерживаемого Штатами потенциального лидера Ирана

Военный советник верховного лидера Ирана и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи высказался о завершении войны с Соединенными Штатами. Об этом сообщил телеканал SNN. По его словам, военный конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Штаты не возместят убытки, не снимут экономические санкции и не дадут гарантий того, что не будут вмешиваться в дела Тегерана.