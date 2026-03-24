Politico назвало поддерживаемого Штатами потенциального лидера Ирана

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа в качестве потенциального лидера страны, поддерживаемого Америкой. Об этом в понедельник, 23 марта, написало издание Politico, ссылаясь на чиновников.

64-летний Галибаф, по мнению некоторых чиновников, является подходящим партнером, который способен возглавить Иран и вести переговоры с американской администрацией.

Но, по словам собеседников, США пока не готовы сделать выбор в пользу какого-либо конкретного человека и рассматривает нескольких претендентов в поисках того, кто готов заключить сделку.

Один из чиновников рассказал, что спикер парламента Ирана — «популярный выбор», но окончательно Белый дом пока не определился.

— Он один из самых высокопоставленных. Но нам нужно все проверить, мы не можем торопиться, — отметил собеседник.

Военный советник верховного лидера Ирана и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи высказался о завершении войны с Соединенными Штатами. Об этом сообщил телеканал SNN. По его словам, военный конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Штаты не возместят убытки, не снимут экономические санкции и не дадут гарантий того, что не будут вмешиваться в дела Тегерана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше