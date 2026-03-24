Какой праздник отмечает 24 марта православная церковь

Сегодня, 24 марта, православная церковь почитает память Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского. Кто такой святитель Евфимий Новгородский Святитель Евфимий родился в Великом Новгороде в благочестивой семье. Его рождение было вымоленным: долгое время остававшиеся бездетными родители дали обет посвятить жизнь своего чада служению Богу. Так, с самого младенчества жизнь Иоанна (имя святителя при крещении) была посвящена Господу. С ранних лет отрок проявлял исключительную тягу к духовным знаниям. Он с усердием изучал Священное Писание, предпочитая другим занятиям размышления о божественном. В пятнадцать лет движимый сильным внутренним призванием он принял решение оставить мирскую жизнь и принять монашеский постриг. Это произошло в Вяжицкой обители святителя Николая Чудотворца. В монастыре юный инок Евфимий (имя, данное ему при постриге) сразу проявил себя как образец послушания и смирения. Несмотря на возраст, он обладал мудростью и рассудительностью зрелого мужа, быстро став руководителем в духовной жизни для других монахов. Начало церковного служения О духовных дарованиях подвижника вскоре узнал архиепископ Симеон. Призвав Евфимия к себе, он назначил его экономом архиепископского дома. Однако после кончины владыки Евфимий, тяготясь мирской суетой, удалился в Хутынский монастырь. Но Промысел Божий готовил ему иной путь. Вскоре он был призван к игуменству в обители Рождества Пресвятой Богородицы на Лисьей горе. Его мудрость и добродетельная жизнь были столь очевидны, что вскоре праведник был избран архиепископом Новгородским. Подвиги святительства Приняв высокий сан, святитель Евфимий не ослабил своих аскетических подвигов, но, напротив, с ещё большим усердием предался служению. Теперь его забота простиралась не только на собственное спасение, но и на духовное благополучие всей вверенной ему Господом паствы. Он стал для новгородцев мудрым пастырем и молитвенником. Он уделял большое внимание строительству и украшению храмов, особенно восстанавливая их после пожаров 1431 и 1442 годов. При нём был богато украшен Софийский собор и построено несколько новых церквей в Новогородском Кремле. Он также заботился о приумножении духовных книг, заказывая перепись богослужебных текстов. Святитель неукоснительно соблюдал правило: то, что не успевал сделать днём, довершал ночью. Он носил вериги, спал мало, а первую неделю Великого поста проводил в полном безмолвии и посте в Вяжицкой обители. Скончался святитель Евфимий в 1458 году, показав своей жизнью пример истинного служения Богу и людям. Почитание святителя началось вскоре после его кончины. В 1494 году его имя было внесено в одной из церковных книг в числе новых русских святых, а через шесть лет в Вяжицком монастыре построили церковь, посвященную его имени. Общецерковное празднование святителю было установлено на Московском Соборе 1549 года. Что еще празднуют православные 24 марта Также 24 марта почитается память Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского (638—644), священномученика Пиония, пресвитера Смирнского, и иже с ним (250), преподобного Софрония, затворника Печерского (XIII), Святителя Софрония, епископа Врачанского (1813) (Болг.), преподобного Алексия Голосеевского, Киевского (1917), преподобного Патрикия исповедника (1933), Св. Василия исповедника, пресвитера (1937). Кроме того, 24 марта отмечается перенесение мощей мученика Епимаха. 24 марта 2026 года приходится на пятую неделю Великого Поста.