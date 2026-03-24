ТАСС: началось принудительное взыскание Иванова более 4 млрд рублей

Судебные приставы начали взыскание более 4 млрд рублей с экс-замминистра обороны РФ.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы начали принудительное взыскание более 4 млрд рублей с бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам, после незаконного вывода средств Иванов похитил свыше 3,9 млрд рублей. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы. Также Иванов был оштрафован на 100 млн рублей.

Штраф не был уплачен в установленный срок. В связи с этим судебные приставы открыли два исполнительных производства. Общая сумма взыскания по ним составляет более 4 млрд рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов был приговорен к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате и незаконном выводе средств в особо крупном размере. Позже Иванов направил обращение в военкомат с просьбой отправить его в зону СВО. Однако ему в этом отказали.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше