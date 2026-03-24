Хейсканен: журналист из США Хелали давно планировал уйти защищать Донбасс

Американский журналист Кристофер Хелали подписал контракт с ВС РФ. Финский военкор Хейсканен рассказал, что репортер из США давно планировал отправку в зону СВО.

Источник: Аргументы и факты

Американский журналист Кристофер Хелали, подписавший контракт с ВС РФ, давно планировал отправку в зону СВО, рассказал aif.ru финский военкор Кости Хейсканен.

Ранее независимый американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали сообщил, что подписал контракт и отправится в зону СВО.

«С Кристофером мы давно дружим и были на многих мероприятиях. На “Жириновских чтениях”, на гала-ужине он объявил, что хочет подписать контракт с Вооруженными силами РФ и защищать Донбасс. Год назад мы с ним про это много беседовали, о разных подразделениях. У Кристофера военная история очень насыщенная», — отметил Хейсканен.

Военкор подчеркнул, что решение Хелали отправиться на СВО держалось в секрете в целях безопасности.

«Я знал, что он готовится поехать в учебный центр, это держалось в секрете в целях безопасности и еще по той причине, что пока не разрешило командование, нельзя было давать эту информацию», — уточнил собеседник aif.ru.

Хейсканен добавил, что Хелали много рассказывал о зверствах ВСУ в Курской области и об ударах по Белгородчине, про Донбасс.

«Несмотря на то, что его запугивают и ему угрожают, он продолжает гнуть свою линию», — подытожил военный журналист.

