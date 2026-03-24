Бастрыкин запросил доклад по делу о жилье для сироты в Приангарье

IrkutskMedia, 24 марта. Житель Иркутской области обратился в Информационный центр СКР из-за длительного непредоставления положенного ему жилья. В несовершеннолетнем возрасте он остался без попечения родителей и с 2020 года состоит на учете как лицо, подлежащее обеспечению жилым помещением.
Как сообщается в тг-канале (18+), до сих пор его права жителя Приангарья не реализованы. Также ему отказали в выдаче жилищного сертификата, а обращения в различные инстанции не дали результата.
В следственном управлении СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Виктору Семенову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.
Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
