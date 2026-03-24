Губернатор Котюков выразил соболезнования родным ушедшего из жизни Швыткина

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выразил глубокие соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося депутата Госдумы Юрия Швыткина.
«Боевой офицер, человек долга и чести. Был участником боевых действий, награжден тремя орденами Мужества и другими государственными наградами. Юрий Николаевич многое сделал для Красноярского края. Представлял интересы жителей — сначала в Законодательном Собрании, затем в Государственной Думе. Мы все знали его как принципиального, ответственного и надёжного человека. Его уважали коллеги, ему доверяли люди», — написал глава региона в своём официальном Telegram-канале.
Губернатор отметил, что уже будучи депутатом Государственной Думы Юрий Швыткин добровольцем отправился в зону СВО, помогал бойцам и их семьям.
Напомним, депутат Госдумы от Красноярского края занимал должность заместителя председателя комитета по обороне. До избрания в парламент РФ был депутатом Законодательного Собрания Красноярского края.
Юрий Швыткин окончил факультет воздушно-десантных войск Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища, Академию управления МВД по специальности «юрист-организатор правоохранительной деятельности», служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, позже — в органах внутренних дел Красноярского края.