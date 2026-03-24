Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 9 пожаров

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Утром в поселке Красный Хутор Шушенского муниципального округа на улице Центральной загорелись хозяйственные постройки.

Площадь пожара составила около 72 квадратных метров. В тушении участвовали семь человек и две единицы техники. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Вечером в Красноярске в Ленинском районе произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Пострадал мужчина — он получил отравление продуктами горения. Его спасли из квартиры сотрудники газодымозащитной службы. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 24 человека, в том числе пять детей. Предварительная причина — короткое замыкание в электроприборе, сообщили в краевом МЧС.