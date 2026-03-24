За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 9 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Утром в поселке Красный Хутор Шушенского муниципального округа на улице Центральной загорелись хозяйственные постройки.
Площадь пожара составила около 72 квадратных метров. В тушении участвовали семь человек и две единицы техники. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Вечером в Красноярске в Ленинском районе произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Пострадал мужчина — он получил отравление продуктами горения. Его спасли из квартиры сотрудники газодымозащитной службы. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 24 человека, в том числе пять детей. Предварительная причина — короткое замыкание в электроприборе, сообщили в краевом МЧС.