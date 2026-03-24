Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил aif.ru об уничтожении подразделения ВСУ под названием «полк смерти» на сумском направлении.
«На сумском направлении так называемый “полк смерти” ВСУ полностью утратил боеспособность. Его вывели на переформирование в район самого города Сумы. Там завязались активные огневые бои, которые не позволяют противнику подтянуть резервы и провести ротацию», — сказал Матвийчук.
Он также назвал основную цель ВС РФ, которые ведут бои под Сумами.
«Если вы развернёте карту сумского направления, то увидите, что все пути упираются в белгородско-курское направление. Раньше здесь проходила федеральная трасса, ведущая напрямую к Киеву. Контроль над этим участком позволяет держать под огневым воздействием трассу на Чернигов и пресекать выдвижение резервов. Также в этом районе находятся Нежин — бывший аэродром стратегической авиации. Там противник базировал транспортную авиацию и вертолёты. Это стратегически важный район с точки зрения создания угрозы и выхода на киевское направление», — подытожил Матвийчук.
Согласно открытым источникам, термин «полк смерти» относится к 225-му отдельному штурмовому полку ВСУ.
Утверждается, что во время нападения на Курскую область бойцы этого полка жестоко обращались с мирными жителями, включая пожилых людей, применяли пытки и грабежи.
Российский эксперт Олег Иванников проводил параллель между названием «полк смерти» и нацистскими отрядами «Мертвая голова» (SS-Totenkopfverbände), утверждая, что украинские боевики копируют символику и методы Третьего рейха.
Сообщалось, что командование полка практиковало похищение военнослужащих из других украинских частей для восполнения потерь, используя их как «пушечное мясо».