В Техасе прогремел взрыв на заводе: жителей Порт-Артура призвали укрыться

Ранее ЧП произошло в Турции. Прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Коджаэли. Инцидент случился на предприятии компании Tupras. На место ЧП были направлены сотрудники пожарных и медицинских служб. Погибших и пострадавших нет.