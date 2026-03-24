В Техасе прогремел взрыв на заводе: жителей Порт-Артура призвали укрыться

На нефтезаводе Valero Energy в Техасе прогремел взрыв.

Источник: Комсомольская правда

В Техасе зафиксировали взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Valero Energy. Он расположен в Порт-Артуре. Жителей западных районов города призвали укрыться, транслирует телеканал KFDM.

По предварительным данным, причиной взрыва стали неполадки в работе нагревателя. В настоящий момент над заводом фиксируют поднявшийся столп дыма. О пострадавших и погибших не сообщалось.

Проживающим в западных районах Порт-Артура рекомендовали не покидать безопасные места. Более детальная информация об инциденте будет представлена позже.

Ранее ЧП произошло в Турции. Прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Коджаэли. Инцидент случился на предприятии компании Tupras. На место ЧП были направлены сотрудники пожарных и медицинских служб. Погибших и пострадавших нет.