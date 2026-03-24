Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье в партии куриного мяса из Китая нашли превышение антибиотика

Продукцию предстоит изъять из оборота.

Источник: Комсомольская правда

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора при досмотре партии куриного мяса из Китая общим весом 22,4 тонны нашло нарушения требований безопасности. Продукция находилась на складе временного хранения в Уссурийске. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Госинспектор отобрал образцы замороженной куриной грудки, пробы направили в Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА». В продукции обнаружены остатки антибиотика окситетрациклина выше установленного допустимого уровня.

«Партия признана не соответствующей требованиям техрегламентов “О безопасности пищевой продукции” и “О безопасности мяса птицы и продукции его переработки”, — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Владельцу груза — владивостокскому предприятию — Россельхознадзор направит письмо с результатами исследований. Хозяйствующий субъект обязан изъять продукцию из оборота до принятия решения об ее утилизации или уничтожении.