В Приморье в партии куриного мяса из Китая нашли превышение антибиотика

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора при досмотре партии куриного мяса из Китая общим весом 22,4 тонны нашло нарушения требований безопасности. Продукция находилась на складе временного хранения в Уссурийске. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Госинспектор отобрал образцы замороженной куриной грудки, пробы направили в Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА». В продукции обнаружены остатки антибиотика окситетрациклина выше установленного допустимого уровня.
«Партия признана не соответствующей требованиям техрегламентов “О безопасности пищевой продукции” и “О безопасности мяса птицы и продукции его переработки”, — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Владельцу груза — владивостокскому предприятию — Россельхознадзор направит письмо с результатами исследований. Хозяйствующий субъект обязан изъять продукцию из оборота до принятия решения об ее утилизации или уничтожении.