В Новосибирске представили макеты ледовой арены, созданные заключёнными

В многофункциональной ледовой арене Новосибирска открылась необычная творческая выставка. Её авторами стали осуждённые, принявшие участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Сибирь-Арена», организованном Главным управлением ФСИН России по Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Сиб.фм

Конкурс проводился с целью поиска новых подходов к организации полезной занятости и состоял из двух этапов. Сначала создавали макеты, используя самые разнообразные материалы. Жюри отобрало наиболее оригинальные и значимые работы, которые затем были представлены на выставке в фойе здания Главного управления. Конкурсная комиссия оценивала проекты по нескольким критериям, включая соответствие тематике, качество исполнения, творческий подход и оригинальность.

По итогам конкурса лучшие макеты передали в «Сибирь-Арену» — работы осуждённых теперь доступны для широкой аудитории. Кроме того, руководство арены организовало онлайн-голосование. Победитель, набравший наибольшее количество голосов, получит памятный приз.

