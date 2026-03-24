В Красноярске проверяют состояние парков и набережных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Начались проверки общественных пространств, которые ранее благоустроили по нацпроекту. Во всех районах города специалисты выезжают в парки, скверы и набережные, чтобы оценить их состояние после зимы.
Особое внимание уделяют объектам, находящимся на гарантии у подрядчиков — это территории, обновленные 3−5 лет назад. Проверяют покрытия, урны, лавочки, детские и спортивные площадки. С наступлением тепла также оценят состояние деревьев, кустарников и газонов. Если обнаружат недостатки, подрядчики обязаны устранить их за свой счет.
Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Красноярске с 2017 года. За это время в городе благоустроили 98 общественных пространств, включая набережные, парки и прогулочные зоны, которые стали популярными местами отдыха.
В 2026 году планируется благоустроить еще семь территорий, а также сквер «Злобинский» в Березовке. Работы начнутся с наступлением благоприятной погоды.
Кроме того, в рамках подготовки к 400-летию Красноярска продолжается обновление ранее благоустроенных территорий. В этом году планируется модернизировать несколько скверов, включая «Фестивальный», «Слобода Весны», Журналистов, «Юнга», «Одесский» и «Сиреневый».