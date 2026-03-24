Авито открыл категорию сим-карт: первым оператором на платформе стал Билайн

«Рынок смартфонов на Авито стабильно удерживает свои позиции, предлагая потребителям широкий ассортимент гаджетов — от последних технологических новинок до моделей невысокого ценового сегмента с простыми и понятными функциями. Логичным шагом для дальнейшего развития категории стала интеграция на платформу сим-карт — комплементарного продукта, который позволяет пользователю сразу подключить связь к новому устройству. Запуск категории вместе с Билайн открывает новые возможности для пользователей платформы и создает удобный сценарий покупки — устройство и связь в одном месте», — отметил Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в Авито.