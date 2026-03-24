Иркутская область вошла в топ-5 регионов Сибири по автокредитам

IrkutskMedia, 24 марта. В Иркутской области в феврале 2026 года объем автокредитования достиг около 1,05 млрд рублей, увеличившись по сравнению с январем и прошлым годом. Рост зафиксирован на фоне увеличения среднего размера займов, однако рынок сдерживают высокие ставки и ужесточение требований к заемщикам.
Как сообщает издание «Коммерсантъ» (18+), Приангарье вошло в число регионов Сибири с наибольшими объемами автокредитования, уступив только Новосибирской области, Кузбассу и Красноярскому краю. Всего по округу в феврале выдано более 5,5 тысячи кредитов на сумму свыше 8,2 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее, и на 22% выше января.
Доля кредитов на новые автомобили составила около 69% в денежном выражении. Средний размер займа вырос до 1,4 млн рублей, срок — до 73 месяцев.
Эксперты отмечают, что, несмотря на рост, темпы автокредитования остаются низкими. На рынок влияют высокие процентные ставки, увеличение сумм займов и ужесточение оценки платежеспособности заемщиков. Также спрос в феврале снижали неблагоприятные погодные условия.
По оценкам банков, по итогам 2026 года рынок может показать умеренный рост после снижения в прошлом году.
За январь-декабрь водители из Иркутской области заключили в СберСтраховании на 51% больше договоров каско, чем годом ранее. Самой страхуемой маркой в регионе стала китайская Chery — на неё пришлось 17% всех полисов каско на легковые автомобили, оформленных в компании.