Иркутская область вошла в топ-5 регионов Сибири по автокредитам

Как сообщает издание «Коммерсантъ» (18+), Приангарье вошло в число регионов Сибири с наибольшими объемами автокредитования, уступив только Новосибирской области, Кузбассу и Красноярскому краю. Всего по округу в феврале выдано более 5,5 тысячи кредитов на сумму свыше 8,2 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее, и на 22% выше января.