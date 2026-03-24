Пермские хоккеисты выиграли региональный этап «Золотой шайбы»

Пермские хоккеисты обыграли всех соперников: «Медведей» из Соликамска, «Темп» из Чайковского, «Алекс» из Александровска, «Красную звезду» из Краснокамска и «Прикамье» из Перми. Второе место заняли хоккеисты из Соликамска, а третье — команда из Чайковского. Победители регионального этапа — «Ястребы-Гайва» — теперь представят Пермский край на финале всероссийских соревнований «Золотая шайба» в дивизионе «Полярный». Турнир пройдет в Нижегородской области с 7 по 14 апреля.