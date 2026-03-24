В ЕАО утвердили план тушения лесных пожаров и готовят беспилотники

В Еврейской автономной области официально утвержден сводный план тушения природных пожаров на 2026 год. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Документ определяет порядок привлечения сил и средств лесопожарных формирований, подразделений МЧС и лесопользователей региона для оперативной борьбы с огнем, сообщает ведомство.
План предусматривает четкую координацию действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. В распоряжении спасателей будет не только специализированная техника, но и современные методы мониторинга — в документ включены подробные картографические материалы с маршрутами патрулирования беспилотных летательных аппаратов. Использование дронов позволит своевременно обнаруживать возгорания и направлять группы пожаротушения к очагам без задержек.
Кроме того, постановлением главы региона № 56 от 20 марта 2026 года утвержден перечень населенных пунктов, которые находятся в зоне риска из-за возможного перехода ландшафтных и лесных пожаров на жилые постройки. Это позволит заранее сосредоточить ресурсы в наиболее уязвимых районах.
В связи с фактическим началом пожароопасного периода Главное управление МЧС России по ЕАО рекомендовало ввести для всех профильных служб режим повышенной готовности. Специалисты напоминают, что оперативная информация и слаженная работа штабов являются залогом защиты населенных пунктов от стихии.
