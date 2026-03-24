С начала года в Омской области произошло 21 нападение собак на людей

За каждое нападение муниципалитет выплачивает пострадавшим десятки тысяч рублей.

Факты нападения безнадзорных животных продолжают фиксировать в Омске. В 2026 году уже зарегистрировано 21 нападение. Часто собаки кусают несовершеннолетних. Есть случаи нападения целых стай безнадзорных животных.

Статистику за последние четыре года приводит сайт NGS55.RU. В 2024 году в Омске официально зарегистрировано 74 нападения собак. В 2023 году — 108.

За каждое нападение отвечает муниципалитет, поскольку при отсутствии у собак хозяев именно власти несут ответственность за содержание беспризорных животных на улицах города.

Права граждан в судах защищают прокуроры. Как правило иски к муниципалитету в 30−50 тысяч рублей суды удовлетворяют.

Ранее мы писали, что прокуроры пытаются отсудить 50 тысяч рублей в пользу 15-летнего подростка, на которого напала стая собак.