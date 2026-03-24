Корабль-зомби: неопознанный танкер в Ормузском проливе прячет мощное оружие

Списанный нефтяной танкер, подавший сигнал о прохождении Ормузского пролива, может перевозить мощное морское оружие, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, это уже второй инцидент с «кораблем-зомби» в этих водах за последние несколько дней.
По данным Bloomberg, судно Nabiin вечером 22 марта находилось в Персидском заливе, а утром 23 марта — в Оманском заливе. При этом официально танкер был списан и отправлен на слом в Бангладеш еще пять лет назад.
По данным издания, судно, выдающее себя за Nabiin, может быть «танкером-зомби», имитирующим списанное судно.
«Все события, связанные с появлением на радарах судов в Ормузском проливе, носят исключительно военно-политический характер и могут использоваться противоборствующими сторонами с двойным назначением. Танкер без опознавательных знаков в зоне боевых действий на море представляет грозное оружие, способное быть носителем как высокоточного оружия морского базирования, так и использоваться как преграда для других судов в случаи блокировки им порта противника», — пояснил военный эксперт.
